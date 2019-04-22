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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية "الحركة الوطنية" بعد الإدلاء بصوته: وفشلت محاولات أهل الشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية بمجلس النواب، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر لجنته الانتخابية فى المدرسة الابتدائية بميت يزيد مركز السنطة.
وقال محمد بدراوى عقب الإدلاء بصوته، أن عملية الاستفتاء تسير بشكل جيد حتى الان فى كل اللجان التى تفقدها قبل الادلاء بصوته، مشيرًا إلى أن نسب المشاركة من جانب السيدات والشباب مبهرة بما يعنى أن محاولات أهل الشر للمقاطعة فشلت تمامًا لان الشعب المصرى مدرك للأخطار التى تحيط به ويدرك أن العالم بأسره يتابع الاستفتاء لحظة بلحظة.
وأضاف رئيس برلمانية حزب الحركة الوطنية المصرية، أن دائرة السنطة هى الأعلى حتى الآن فى محافظة الغربية من حيث المشاركة لما يتميز به مواطنيها من ارتفاع فى معدلات الوعى السياسى والرغبة الدائمة فى النزول والمشاركة الإيجابية والفعالة حيث تبلغ النسبة حتى الان ما يقارب الـ30% خلال اليومين السابقين .
وتوقع بدراوى أن تتجاوز النسبة رقمًا غير مسبوقًا فى نهاية اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت على الاستفتاء مشيرًا إلى أن دائرة السنطة كانت الأعلى على مستوى مصر فى الانتخابات الرئاسية 2018، بما يؤكد انها ستكون أيضًا الأعلى فى استفتاء الدستور.
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