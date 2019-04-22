شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد أعداد الناخبين ببولاق الدكرور.. ونائب الدائرة يواصل جولاته لحث المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت الأعداد من المواطنين والسيدات على لجان مدرسة صفية زغلول وجمال عبد الناصر للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى يومه الثالث على التوالى، وحيث شاركت العديد من العائلات مصطحبين اطفالهم إلى اللجان الانتخابية فى الساعات الاولى من التصويت.

وواصل نائب بولاق محمد الحسينى جولاته فى الدائرة لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء، والدعوة للنزول بكثافة خلال الساعات المتبقية من اليوم.

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.