رئيس خارجية النواب: المصريون أثبتوا نضجهم وقدرتهم الفائقة على الفرز والإختيار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، بصوته الانتخابي فى مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود مصطفى الرسمية لغات بالدقى.
وقال درويش، في تصريحات صحفية بعد الإدلاء بصوته، إن مصر تلعب دورا إقليميا وعالميا وأحبطت مخططات التقسيم والتفتيت فى المنطقة وحافظت على وحدتها واستقرارها وبناء مؤسساتها وتعمل مع شركائها على استكمال بناء الدول الوطنية فى المنطقة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ووجه درويش، التحية للمواطنين المصريين فى الخارج لدورهم الوطنى وهم دائما قوة مصر الناعمة فى الخارج وجزء من قوتها الشاملة وكذلك المواطنين فى داخل مصر الذين أثبتوا نضجهم ووعيهم وقدرتهم الفائقة على الفرز والاختيار ورسم مستقبل مصر.
وأضاف درويش، أن المشاركة مسئولية وهو حق وأمانة وواجب على كل مواطن يهتم بمستقبل بلده وهي ثقافة تترسخ شيئا فشيئا في المجتمع المصري، مؤكدا أن أساس الديمقراطية هي المشاركة.
ونوه درويش، إلي أن ائتلاف الأغلبية كان له القدرة على تمرير النصوص كما تقدم به، ولكنه رأى ضرورة الاستماع للأحزاب المعارضة لإحداث توافق على تعديلات الدستور من خلال مناقشات الدستور والحوار المجتمعى، مضيفا أن الحوار المجتمعى كان فى غاية الشفافية ولم يكن به أى خطوط حمراء وكان حوار بناء بين مختلف الأحزاب السياسية.
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