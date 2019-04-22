صور.. أسرة فى مهمة وطنية.. "نيرة" ووالدتها وجدتها يشاركن بالاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسرة مصرية صغيرة قوامها طفلة وأم وجدة، قررت الذهاب فى مهمة وطنية باللجنة الفرعية رقم 10 بمدرسة الحلمية الإعدادية بمنطقة زغلول بدائرة الهرم بمحافظة الجيزة، للمشاركة فى التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
حرص 3 أجيال على المشاركة فى هذا الاستحقاق تجسد فى هذا المشهد، فالطفلة نيرة كان لديها شغف فى محاكاة نموذج التصويت والأجواء الاحتفالية التى تصاحب الانتخابات والاستفتاءات فى مصر، وجدتها على الرغم من تقدمها بالسن إلا أنها أصرت على النزول والمشاركة من منطلق حبها للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى الأم التى استجابت لطفلتها واشركتها عملية التصويت.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
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