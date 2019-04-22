شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صلاح حسب الله: نتائج الاستفتاء ستؤكد للعالم عظمة الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن الإقبال التاريخى وغير المسبوق من الشعب المصرى على صناديق الاستفتاء على التعديلات الدستورية منذ الصباح الباكر يشير إلى مجموعة من الحقائق فى مقدمتها أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال كان على حق عندما تقدم عدد كبير من أعضائه بالتعديلات الدستورية.

وقال "حسب الله" إن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن الشعب المصرى العظيم شارك فى الاستفتاء بكل قناعة خاصة بعد نجاح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإدارة جميع مناقشات وجلسات الحوار الوطنى ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية والجلسات العامة للبرلمان بكل حرفية ومهنية.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحقيقة الثالثة تتمثل فى نتائج المشاركة الجماهيرية ستكون كبيرة وستؤكد للعالم أن المصريين يمارسون حقوقهم السياسية والديمقراطية والحرية فى أروع صورها، لافتًا إلى أن الحقيقة الرابعة هى أن كل صوت من أصوات المصريين بالخارج والداخل من الذين يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يمثل طعنة فى قلوب قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

ولفت حسب الله، إلى الحقيقة الخامسة، وهى رسالة واضحة وحاسمة من المصريين للعالم كله أنهم هم وحدهم الذين يصنعون مستقبل مصر ويرفضون أى وصايا عليهم من أى جهة أو جماعة وأن ردهم على دعاوى قوى الشر والظلام والإرهاب لهم بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان عمليا ومن أمام صناديق الاستفتاء.