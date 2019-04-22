كتبت هبة الله سيد
وجهت الفنانة عفاف شعيب، رسالة إلى المواطنين بضرورة النزول إلى لجان الاقتراع والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، قائلة: "شاركوا في الاستفتاء لمصلحتكم ومصلحة أولادكم وماتجروش وراء الشائعات".
وأضافت عفاف أثناء مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، أن هذه التعديلات تسعى إلى تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار للبلاد والذي تفتقده الكثير من الدول، متابعة: "كل الشعوب والدول بتحسدنا على استقرار مصر، أنا جيراني كلهم من دول عربية مختلفة، وخاصة سوريا جميعهم يحسدوننا على دولتنا وجيشنا ورئيسنا".
وفتحت...
كانت هذه تفاصيل خبر عفاف شعيب: "العالم بيحسدنا على جيشنا ورئيسنا" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.