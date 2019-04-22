عفاف شعيب: "العالم بيحسدنا على جيشنا ورئيسنا" (فيديو)

كتبت هبة الله سيد

وجهت الفنانة عفاف شعيب، رسالة إلى المواطنين بضرورة النزول إلى لجان الاقتراع والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، قائلة: "شاركوا في الاستفتاء لمصلحتكم ومصلحة أولادكم وماتجروش وراء الشائعات".

وأضافت عفاف أثناء مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، أن هذه التعديلات تسعى إلى تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار للبلاد والذي تفتقده الكثير من الدول، متابعة: "كل الشعوب والدول بتحسدنا على استقرار مصر، أنا جيراني كلهم من دول عربية مختلفة، وخاصة سوريا جميعهم يحسدوننا على دولتنا وجيشنا ورئيسنا".

وفتحت...