شاهد.. أسرة محمد صلاح تشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب محمد غنيم شارك صلاح غالى، والد النجم المصرى محمد صلاح، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنته بمدرسة نجريج للتعليم الأساسي. وشارك والد النجم المصرى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب ساعات من العودة من المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة ومعه والدة النجم المصرى التى شاركت مع زوجها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. تعليقات القراء

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