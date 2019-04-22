جلسة تصوير واقعية.. لبنت الشهيد رامي هلال:"متعرفش أنها مثلت مشهد موته"

هن-الوطن

كتب- غادة شعبان

في فبراير من العام الحالي، استشهد المقدم رامي هلال بالأمن الوطني، إثر محاولته تتبع عنصر إرهابي، فجر نفسه بعبوة ناسفة عند إلقاء القبض عليه، بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

مشهد استشهاد "رامي" ظل عالقًا في ذاكرة زوجته مروة الببلاوي، التي أرادت تخليد ذكراه عن طريق خضوعها لجلسة تصوير بمشاركة ابنتها، بعدسة المصور" محمد عاطف"، لدعم أبطال الجيش والشرطة.

وروى "عاطف" أثناء حديثه لـ"هُن"، كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها زوجة الشهيد وابنتها، "كنت عايز أعمل حاجه عن الشهيد أو لمصر بصفة عامة، أوضح من خلالها...