هن-الوطن
كتب- غادة شعبان
في فبراير من العام الحالي، استشهد المقدم رامي هلال بالأمن الوطني، إثر محاولته تتبع عنصر إرهابي، فجر نفسه بعبوة ناسفة عند إلقاء القبض عليه، بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.
مشهد استشهاد "رامي" ظل عالقًا في ذاكرة زوجته مروة الببلاوي، التي أرادت تخليد ذكراه عن طريق خضوعها لجلسة تصوير بمشاركة ابنتها، بعدسة المصور" محمد عاطف"، لدعم أبطال الجيش والشرطة.
وروى "عاطف" أثناء حديثه لـ"هُن"، كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها زوجة الشهيد وابنتها، "كنت عايز أعمل حاجه عن الشهيد أو لمصر بصفة عامة، أوضح من خلالها...
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تصوير واقعية.. لبنت الشهيد رامي هلال:"متعرفش أنها مثلت مشهد موته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.