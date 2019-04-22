الأمن السعودي: القبض على 13 عنصرا ينتمون لداعش كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية

أصدرت رئاسة ​أمن الدولة​ ​السعودية​ بيانا حول إحباط الهجوم الإرهابي في الزلفي، مشيرةً إلى أن "المهاجمين الأربعة على مباحث الزلفي اتخذوا استراحة مقرا للتخطيط لعمليتهم"، معلنةً عن "العثور على أحزمة ناسفة في الاستراحة التي اتخذها مهاجمو مباحث الزلفي مقرا للتخطيط".

ولفتت إلى "العثور على مواد لصناعة المتفجرات في استراحة مهاجمي مركز مباحث الزلفي"، معلنة أن "العناصر الإرهابية الأربعة منتمون لتنظيم "داعش" الارهابي"، مشيرةً إلى "الكشف عن عملية استباقية استهدفت عناصر كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية".

كما اعلنت عن "إلقاء القبض على 13 عنصرا ينتمون لداعش كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية".

وكانت رئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلنت يوم أمس عن إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، مشيرةً إلى أن "الجهات الأمنية تصدت للإرهابيين وقتلتهم جميعا وعددهم 4 أشخاص"، لافتةً إلى أن "​الأجهزة الأمنية​ تتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة".