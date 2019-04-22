خارجية روسيا: الوضع بالمخيمات الواقعة تحت سيطرة أميركية في سوريا كارثي

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ إيغور تساريكو أن "الوضع في المخيمات الواقعة تحت سيطرة ​الولايات المتحدة​ في ​سوريا​، كارثي".

ولفت تساريكوف خلال اجتماع لمركز التنسيق المشترك الروسي السوري بموضوع عودة ​اللاجئين​ إلى سوريا الى أنه "رغم الدينامية الإيجابية بشكل عام، يبقى الوضع في بعض الجوانب كارثيا".

أشار الى أن "​مخيم الهول​ في ​محافظة الحسكة​ مزدحم، عدد اللاجئين القاطنين فيه يزيد على 73 ألف شخص. ووفقاً لبيانات ​الأمم المتحدة​، يوجد في المخيم نقص حاد ب​المياه​ والغذاء والكادر الطبي، وبالأدوية والمعدات الطبية".

وأوضح تساريكوف أن "مخيم ​الركبان​ أيضا يشهد وضعا سيئا، اللاجئون يتواجدون في ظروف إقامة لا تطاق. يجب التوقف عن منع الناس من مغادرة المخيم".