خارجية روسيا: الوضع بالمخيمات الواقعة تحت سيطرة أميركية في سوريا كارثي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية إيغور تساريكو أن "الوضع في المخيمات الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة في سوريا، كارثي".
ولفت تساريكوف خلال اجتماع لمركز التنسيق المشترك الروسي السوري بموضوع عودة اللاجئين إلى سوريا الى أنه "رغم الدينامية الإيجابية بشكل عام، يبقى الوضع في بعض الجوانب كارثيا".
أشار الى أن "مخيم الهول في محافظة الحسكة مزدحم، عدد اللاجئين القاطنين فيه يزيد على 73 ألف شخص. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يوجد في المخيم نقص حاد بالمياه والغذاء والكادر الطبي، وبالأدوية والمعدات الطبية".
وأوضح تساريكوف أن "مخيم الركبان أيضا يشهد وضعا سيئا، اللاجئون يتواجدون في ظروف إقامة لا تطاق. يجب التوقف عن منع الناس من مغادرة المخيم".
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