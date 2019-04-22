البيت الأبيض: ترامب قرر عدم تجديد اعفاءات عقوبات النفط على إيران

أعلن ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على ​إيران​ إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن واشنطن وأبو ظبي والرياض اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.

وكانت أسعار ​النفط​ قفزت بعد أن بدا أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن إلزام جميع مشتري النفط الإيراني بإنهاء وارداتهم منه أو الخضوع لعقوبات.

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وارتفعت العقود الآجلة ل​خام برنت​ 3.3 في المئة إلى 74.31 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول تشرين الثاني، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 2.3 في المئة عن آخر إغلاق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب ​تكساس​ الوسيط الأميركي 2.9 في المئة إلى 65.87 دولاراً للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 31 تشرين الأول. وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، بلغ السعر 65.50 دولاراً للبرميل بارتفاع 2.3 في المئة عن التسوية السابقة.

وأفادت أنباء، كانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من نشرتها، أن الولايات المتحدة تستعد للإعلان اليوم عن أن المشترين الحاليين للنفط الإيراني لن ينالوا مزيدا من الإعفاءات من العقوبات.