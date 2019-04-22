بومبيو: سنواصل زيادة العقوبات حتى تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات

أكد وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ أن بلاده ستواصل زيادة العقوبات حتى تأتي ​إيران​ إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أنه بلاده لا تدعم أي جماعة إيرانية في الخارج.

وفي مؤتمر صحافي حول العقوبات المفروضة على إيران، أشار إلى أن العقوبات حرمت النظام الإيراني من أكثر من 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ نفذ أقوى عقوبات بحق طهران.

واعتبر بومبيو أن "النظام الإيراني يستخدم أموال ​النفط​ في دعم ​الإرهاب​"، مشيراً إلى أن "النفط هو المصدر الأول للدخل الأجنبي بالنسبة للنظام الإيراني".

ورأى أن "على إيران أن تكون حذرة في تصرفاتها وسياساتها نحو العالم"، مشدداً على أننا "سنواصل العقوبات على إيران لمنعها من تصدير نفطها".

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وأكد أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على سوق النفط، لافتاً إلى أننا "سعينا مع الشركاء لتعويض أي نقص في سوق النفط العالمي"، مشدداً على أننا "سنصل بالصادرات الإيرانية من النفط إلى مستوى الصفر"، قائلاً: "نريد حياة أفضل للشعب الإيراني".

ورداً على سؤال، شدد على أننا "سنتخذ إجراءات ضد أي عمال يقوم بها قاسم سليماني والمليشيات الشيعية"، معتبراً أن قوة إيران تراجعت بعد فرض العقوبات عليها.

ورداً على سؤال آخر، شدد على أننا "لن نتهاون بفرض العقوبات وننصح الجميع بالإلتزام بها"، قائلاً: "لدينا ثقة بالسعودية والإمارات لتوفير أي نقص في إمدادات النفط"، مؤكداً أنه "في 2 أيار المقبل سنلغي الإعفاءات ولن تمدد لأي طرف".