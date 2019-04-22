الأسير فراج يواصل إضرابه عن الطعام وسط تدهور صحته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل الأسير خالد فراج (31 عاما) من مخيم الدهيشة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ26 على التوالي، مطالبا بإنهاء اعتقاله الإداري، في ظل تدهور وضعه الصحي.

ودخل فراج إضرابه المفتوح عن الطعام في 26 آذار الماضي، لينضم إلى الأسيرين حسام الرزة ومحمد طبنجة، المضربين منذ 19 و25 آذار/ مارس وحتى اللحظة، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري أيضا.

وأكدت وحدة التوثيق في مؤسسة الضمير أن خالد فرّاج، والذي لا يزال يقبع في زنازين العزل في سجن النقب، يعاني من آثار استمرار إضرابه عن الطعام، كالإرهاق، وعدم القدرة على استيعاب الماء، كما بدأ يراجع المادة الصفراء الناتجة عن عدم دخول الطعام إلى الجسم.

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وقدّم محامي مؤسسة الضمير اليوم، الإثنين، التماسا إلى المحكمة العليا للاحتلال، للمطالبة بالإفراج عن فرّاج، الذي اعتقلته قوات الاحتلال في 24 كانون الثاني/ يناير 2018، وجرى تجديد اعتقاله الإداري مرتين، أي أنه أتمّ 15 شهرًا في الاعتقال الإداري.

وتحمّل مؤسسة الضمير سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة خالد فرّاج وسلامته، إضافة إلى حياة وسلامة الأسيرين حسام الرزة ومحمد طبنجة، المضربين عن الطعام أيضا. وطالبت الضمير المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن خالد فرّاج وكافة المعتقلين الإداريين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، المطبق بشكل تعسفي من قبل سلطات الاحتلال، بما يخالف قواعد القانون الدولي.