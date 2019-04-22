فرصة لمصمم جرافيك في زوم في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
تبحث شركة Zoom في رام الله عن مصمم جرافيك نشط يعمل بجد لإنشاء تصميمات للقنوات غير المتصلة أو عبر الإنترنت.
شارك عينات مشروعك الجامعي و/ أو عينات عملك و/ أو محفظة Behance الخاصة بك للحصول على فرصة للعمل مع الفريق.
متطلبات الوظيفة
العمل مع فريق التصميم بتوجيه من مديري الحسابات لضمان تلبية احتياجات العملاء.
المؤهلات المطلوبة
- بكالوريوس تصميم جرافيك أو مجال ذو صلة.
- المعرفة في أدوات التصميم (Mac OS ، Illustrator ، In-design ، Photoshop ، إلخ).
- معرفة بتخصصات التصميم (التصميم ، الطباعة ، الصور والألوان).
- القدرة على تعدد المهام والأداء الجيد تحت الضغط.
- الاهتمام بالتفاصيل والقدرة على توفير حلول مبتكرة لاحتياجات كل عميل.
- مهارات التواصل.
آخر موعد للتقديم: 28 نيسان (أبريل) 2019.
آلية التقديم
يجب على المتقدمين المهتمين إرسال السيرة الذاتية ومحفظة Behance و/ أو عينات من العمل أو المشاريع الجامعية إلى [email protected]
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