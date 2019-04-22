فرصة لمصمم جرافيك في زوم في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تبحث شركة Zoom في رام الله عن مصمم جرافيك نشط يعمل بجد لإنشاء تصميمات للقنوات غير المتصلة أو عبر الإنترنت. شارك عينات مشروعك الجامعي و/ أو عينات عملك و/ أو محفظة Behance الخاصة بك للحصول على فرصة للعمل مع الفريق. متطلبات الوظيفة Advertisements العمل مع فريق التصميم بتوجيه من مديري الحسابات لضمان تلبية احتياجات العملاء.

المؤهلات المطلوبة بكالوريوس تصميم جرافيك أو مجال ذو صلة. المعرفة في أدوات التصميم (Mac OS ، Illustrator ، In-design ، Photoshop ، إلخ). معرفة بتخصصات التصميم (التصميم ، الطباعة ، الصور والألوان). القدرة على تعدد المهام والأداء الجيد تحت الضغط. الاهتمام بالتفاصيل والقدرة على توفير حلول مبتكرة لاحتياجات كل عميل. مهارات التواصل. آخر موعد للتقديم: 28 نيسان (أبريل) 2019. آلية التقديم

يجب على المتقدمين المهتمين إرسال السيرة الذاتية ومحفظة Behance و/ أو عينات من العمل أو المشاريع الجامعية إلى [email protected]

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