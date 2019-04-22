ماذا قال زيدان عن هاتريك بنزيمة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بمواطنه كريم بنزيمة بعد إحرازه "هاتريك" وقيادته الفريق للفوز على أتلتيك بيلباو، معتبرا أنه تألق لاعبه لم يفاجئه.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لدي شعور جيد، وفاتنا تسجيل هدف في الشوط الأول وأنا سعيد بما حدث، وأننا حققنا انتصارا جيدًا".

وأضاف "الهدف دائمًا مهم، وعندما تسجل الهدف الأول فإن كل شيء يتغير ثم تمكنا من تسجيل هدفين وكنا نستطيع تسجيل أكثر، ومنحناهم فرصة واحدة فقط، وكان علينا أن ندافع، وبالتقدم بهدف بوجود هؤلاء اللاعبين أصحاب الكفاءة يمكنك الانتصار".

وعن هاتريك بنزيمة، أوضح "أعرف بنزيمة وما يقدمه مثير للإعجاب، وأنا سعيد من أجله، ولدي ثقة فيه، ولم أتفاجأ بما فعله".

وتابع "الصافرات على بيل؟ من المؤسف ذلك، وهو كان لديه فرصة للتسجيل، وأنا آسف له لأنني كنت أرغب أن أراه يُسجل، وكالعادة لن أخوض في الأمور الأخرى".

وبسؤاله حول الصافرات ضد بيل والتصفيق لإيسكو، أجاب "لا أفهم ذلك، والحقيقة ليست كذلك".

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وأردف: "بنزيمة أفضل مهاجم في العالم؟ لا أعرف، لكن ما فعله هنا وتسجيله هذا العدد من الأهداف يوضح كل شيء، وكالعادة يمكن للجميع إبداء رأيهم".

وواصل: "بنزيمة هو الأفضل؟ نعم، بتسجيله 8 أهداف في المباريات الأخيرة، سأقول نعم".

واستكمل "إبراهيم دياز؟ سبق لي أن عرفته من قبل، وما يعجبني فيه أنه يذهب نحو المرمى ويلعب بكلتا ساقيه، ويحب التوغل مثل بيل، وهو شارك 12 دقيقة، لكنني كنت أتمنى أن يسجل".

وبسؤاله عن سبب تغير مستوى بنزيمة، أجاب "ما يفعله ليس سهلا، وبالنسبة لي أن يُسجل 11 هدفا بالرأس، فأنا لم أره قويًا هكذا، وسعيد جدًا له ولأهدافه، لأنه عمل ويجني ثمار ذلك على أرض الملعب، وهو أمر جيد له وللفريق".

واختتم "دائما هناك جدال وشائعات حول بنزيمة، فهو لاعب غير عادي وأريد أن أتحدث عما يفعله في الملعب، وهناك عدد قليل من اللاعبين في مركزه معنا لأنه يعلم أنهم يلعبون لصالحه، وحين يكون لديه الثقة يُسجل، والبعض الآخر يسعى لمنح الكرة له".