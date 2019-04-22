مصرع عامل من عرابة إثر انهيار سقالة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (28 عاما) من عرابة مصرعه إثر انهيار سقالة في ورشة بناء بمدينة حيفا بعد ظهر اليوم، الإثنين. وعلم أنه أصيب عاملان في حادث العمل وقدم لهاما العلاجات الأولية ونقلا للمستشفى.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن سقالات انهارت في حي "نفيه شأنان" بحيفا، وقامت طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ وطواقم طبية والشرطة بالتوجه إلى المكان، وعلى ما يبدو، علق أحد العمال تحت السقالات وعملت الطواقم على تخليصه، ولاحقا تأكدت الطواقم من وجود العالق وتم البحث عن عالقين آخرين. كما تم إخراج العامل من تحت السقالات وقد تم إقرار وفاته.

وبحسب الشرطة فإن العامل الذي لقي مصرعه في ورشة البناء في حيفا، يبلغ من العمر 28 عاما وهو من سكان بلدة عرابة، بالإضافة إلى تم تحويل 4 من عمال المكان للتحقيق معهم حول أسباب وقوع الحادث، بينهم مدير العمل، المقاول ومديرة المشروع.

وفي حادث آخر، أصيب عامل بجروح وصفت بانها خطيرة إثر سقوطه في ورشة للبناء في مدينة "بني براك" وسط البلاد اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

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وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها مكتب الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث عمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 20 عاملا، منهم 10 ضحايا عملوا في ورشات بناء. وأصيب عشرات العمال بجروح خطيرة في حوادث العمل.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.