تشيلسي يفاضل بين نجمين لتعويض رحيل هازارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي بدأ يبحث عن بديل لنجمه البلجيكي، إيدين هازارد، الذي من المتوقع رحيله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن تشيلسي مهتم بالبرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، والذي يتمتع بأسلوب يناسب النادي اللندني.

وأضافت أن البديل الثاني هو نيكولاس بيبي، مهاجم ليل الفرنسي، والذي يلقى اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا مثل ليفربول، باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وتألق نيكولاس بيبي برفقة فريقه ليل هذا الموسم بالدوري الفرنسي، بعدما سجل 19 هدفًا وساهم بصناعة 13.