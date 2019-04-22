انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمن التركي يدخل شمالي العراق لاعتقال 4 أشخاص والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 02:59 مساءً - نفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية أمنية في شمالي العراق، استهدفت اعتقال 4 أشخاص ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابياً.

وذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر أمنية، أن "الاستخبارات التركية نجحت في اعتقال 4 إرهابيين خلال عملية في قضاء سنجار التابع لمدينة الموصل شمالي العراق، ونقلتهم إلى تركيا".

وقالت المصادر: إن "عملية نقل الإرهابيين الأربعة من العراق إلى تركيا جرت أمس الأحد"، وقد سُلموا إلى "فرق مكافحة الإرهاب بالمديرية العامة للأمن".

Advertisements

وذُكر أن المقبوض عليهم تلقوا تدريبات في صفوف تنظيم "وحدات حماية الشعب" و"الاتحاد الديمقراطي الكردستاني"، المصنفَين في تركيا بأنهما "ذراع حزب العمال الكردستاني التركي في سوريا".

وأوضحت المصادر أنهم "نفذوا أنشطة في سوريا والعراق، حيث انتقلوا إلى سنجار"، وقيل عن أحدهم: إنه "أدى دوراً في الهجمات على القوات التركية المسلحة، في منطقتي غارا وهفتانين، شمالي العراق".

ونُسب إلى أحد المعتقلين أنه "اغتصب طفلة إيزيدية معاقة عمرها 11 عاماً، الشهر الماضي، في سنجار، وأن المنظمة الإرهابية نقلته إلى منطقة أخرى، للتستر على حادثة الاغتصاب".