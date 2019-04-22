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قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

متابعة الخليج 365 - وكالات:

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أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وذلك لاستباحته للمستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي اليوم وغدا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وأكد مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة حفظي أبو سنينة، أن هذا الإجراء من إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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