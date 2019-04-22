شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - وكالات:
أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وذلك لاستباحته للمستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي اليوم وغدا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.
وأكد مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة حفظي أبو سنينة، أن هذا الإجراء من إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.
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