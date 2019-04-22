شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الأسواق مؤهلة للتعامل مع إنهاء إعفاءات نفط إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الاثنين إنه يعتقد أن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التعامل مع قرار الولايات المتحدة إلزام مشتري النفط الإيراني بإنهاء الواردات أو مواجهة عقوبات، وذلك بالرغم من قفزة في أسعار الخام اليوم. وقال هاسيت في مقابلة "أعتقد أن أسواق النفط العالمية مؤهلة للتعامل مع هذا".

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