شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف قمة إفريقية بشأن السودان غدا والان نبدء بالتفاصيل

كشف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي إن قمة أفريقية ستعقد في مصر غدا لبحث الوضع في السودان. وأكد أن هناك الكثير من نقاط الاتفاق مع القوى السياسية السودانية، وأن المجلس يأمل تجاوز نقاط الاختلاف. وقال أن المجلس العسكري شرح لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال زيارته الأخيرة للسودان أن ما تم ليس انقلابا بل انحيازا إلى الشعب. وأجرى رئيس المفوضية مشاورات مكثفة مع المجلس العسكري وعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستضيف قمة إفريقية بشأن السودان غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.