انفجار جديد في سريلانكا

الخليج 365/ بغدادأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، بأن انفجارا جديدا وقع، قرب إحدى الكنائس في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وقال شهود عيان لـ"رويترز" إن الانفجار حصل على ما يبدو بينما كانت الشرطة السريلانكية تحاول إبطال مفعول عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة مركونة بالقرب من إحدى الكنائس وسط كولومبو، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".

من جانبها، ذكرت "سكاي نيوز عربية أن الشرطة فجرت عبوة ناسفة، مضيفا أن تفجير العبوة جاء بعد دقائق على إغلاق العناصر الأمنية محيط إحدى الكنائس، التي تعرضت للتفجير يوم أمس.



يذكر أن سلسلة انفجارات ضربت، أمس الأحد، عدداً من الكنائس والفنادق، وأدت إلى مقتل 290 شخصاً وإصابة أكثر من 500 شخص.