بعد تفجير كنائس.. تهديد أمني جديد قرب مطار بسريلانكا

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قالت الشرطة السريلانكية، اليوم الإثنين، إنها قامت بتفكيك عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو الدولي في وقت متأخر من ليل الأحد في مؤشر واضح على استمرار التهديدات الأمنية عقب سلسلة تفجيرات استهدفت البلاد في يوم دام أمس الأحد. وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، إنّ العبوة الناسفة "منزلية الصنع" وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، ولكن في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة. وبحسب المتحدث باسم سلاح الجوّ الكابتن جيهان سينيفيرانتي، فإنّ السلطات تعتقد أنّ العبوة الناسفة صنعت محليا، بحسب "سكاي نيوز".

وقُتل أكثر من 200 شخص وأصيب ما لا يقل عن 450 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في سريلانكا في عيد القيامة، في أول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.وبعد ساعات من الهجمات التي قال مسؤولون، إن بعضها نفذه انتحاريون داهمت قوات الأمن أحد المنازل

وقُتل أكثر من 200 شخص وأصيب ما لا يقل عن 450 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في سريلانكا في عيد القيامة، في أول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام. Advertisements وبعد ساعات من الهجمات التي قال مسؤولون، إن بعضها نفذه انتحاريون داهمت قوات الأمن أحد المنازل في العاصمة السريلانكية، واعتقلت سبعة أشخاص في حين سقط ثلاثة من أفرادها قتلى. وأعلنت الحكومة حظر التجول في كولومبو ليلة البارحة وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك وواتساب. لكن في مؤشر على أن الهجمات قد تثير أعمال عنف، قالت الشرطة مساء الأحد، إن مسجدا في منطقة بوتالوم بشمال غرب البلاد شهد هجوما بقنبلة حارقة كما تعرض متجران يملكهما مسلمون في منطقة كولاتارا في الغرب لهجمات تخريبية.

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