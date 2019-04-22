انت الان تتابع دعوى جديدة ضد غصن.. ونيسان: نريد أشد العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كارلوس غصن

رفعت شركة "نيسان موتور" اليابانية دعوى جديدة ضد رئيسها السابق كارلوس غصن، تتهمه فيها باختلاس أموال منها، لتكون بذلك التهمة الرابعة التي توجه إلى رئيس مجلس إدارتها السابق. وقالت الشركة، اليوم الإثنين: "أقمنا دعوى جنائية ضد غصن، تتعلق بارتكابه خيانة جسيمة للأمانة بموجب قانون الشركات الياباني، ومثل هذا السلوك المخالف غير مقبول تماما، ونيسان تطلب تطبيق عقوبات صارمة بحقه بشكل يتناسب مع ذلك"، موضحة أنها "تقدمت بالشكوى بعد تحديد المبالغ التي حولتها نيسان لشركة في الخارج لبيع السيارات، من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي".

ومن المتوقع أن يوجه ممثلو الادعاء في طوكيو، تهمة "الخيانة الجسيمة للأمانة" إلى غصن، وسيكون هذا رابع اتهام يوجه ضده منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر الماضي، للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية، في حين ينفى غضن كل الاتهامات الموجهة له. وفي 12 أبريل الجاري، وافقت محكمة يابانية على تمديد حبس الرئيس السابق لشركة