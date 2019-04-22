انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت الشرطة السريلانكية، اليوم الإثنين، إن عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت عددًا من الكنائس والفنادق، ارتفع إلى 290 قتيلا، وأكثر من 500 جريح. يأتي هذا بينما أعلنت السلطات هناك، أن الشرطة اعتقلت 13 متهما قد يكونوا متورطين في التفجيرات. وأضافت الشرطة السريلانكية، أنها فككت عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي. وأوضح مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، أن العبوة الناسفة "منزلية الصنع" وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، ولكن في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وبحسب المتحدث باسم سلاح الجوّ الكابتن جيهان سينيفيرانتي، فإنّ السلطات تعتقد أنّ العبوة الناسفة صنعت محليًا.وأعلن وزير الدفاع السريلانكي روان فيجواردينا، اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم عقب وقوع سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في البلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز في نشرتها باللغة