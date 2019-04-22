انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت الشرطة السريلانكية، اليوم الإثنين، إن عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت عددًا من الكنائس والفنادق، ارتفع إلى 290 قتيلا، وأكثر من 500 جريح. يأتي هذا بينما أعلنت السلطات هناك، أن الشرطة اعتقلت 13 متهما قد يكونوا متورطين في التفجيرات. وأضافت الشرطة السريلانكية، أنها فككت عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي. وأوضح مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، أن العبوة الناسفة "منزلية الصنع" وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، ولكن في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وبحسب المتحدث باسم سلاح الجوّ الكابتن جيهان سينيفيرانتي، فإنّ السلطات تعتقد أنّ العبوة الناسفة صنعت محليًا.وأعلن وزير الدفاع السريلانكي روان فيجواردينا، اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم عقب وقوع سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في البلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز في نشرتها باللغة
وبحسب المتحدث باسم سلاح الجوّ الكابتن جيهان سينيفيرانتي، فإنّ السلطات تعتقد أنّ العبوة الناسفة صنعت محليًا.
وأعلن وزير الدفاع السريلانكي روان فيجواردينا، اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم عقب وقوع سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في البلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز في نشرتها باللغة الإنجليزية، أمس الأحد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كان وزير الدفاع السريلانكي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تحديد هوية منفذي التفجيرات وأنه سيتم اعتقالهم في أقرب وقت ممكن.. فيما تعهد رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينجه باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسئولين عن سلسلة التفجيرات "بغض النظر عن مكانتهم".
اقرأ أيضًا:
بعد تفجير كنائس.. تهديد أمني جديد قرب مطار بسريلانكا
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.