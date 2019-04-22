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مصرع 14 شخصا وإصابة 5 آخرين فى انهيار أرضى بكولومبيا

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انهيار - أرشيفية

انهيار - أرشيفية

لقى ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين جراء انهيار أرضى بمحافظة "كوكا" جنوب غربى كولومبيا. ونقلت شبك يورونيوز عن الوكالة الكولومبية للإغاثة من الكوارث قولها فى بيان اليوم الأحد إن الانهيار الأرضي، الناجم عن الأمطار الغزيرة، وقع فى وقت سابق اليوم وإنه تم نقل المصابين الخمسة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم من الإصابات التى لحقت بهم، كما أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، لافتة إلى أن ما لا يقل عن ثمانية منازل قد تضررت، كما قطع الانهيار الأرضى جزءًا من طريق سريع.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن الانهيارات الأرضية تعد شائعة فى كولومبيا، لاسيما خلال موسم الأمطار وفى المناطق التى يتم فيها بناء مساكن بصورة غير رسمية وتكون غير مستقرة والمناطق التى تشيد فيها طرق ضيقة على سفوح جبال "أنديز"، كما أنه من المتوقع زيادة عدد ضحايا الانهيار الأرضى فى ظل استمرار عمليات الإنقاذ.وقالت

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن الانهيارات الأرضية تعد شائعة فى كولومبيا، لاسيما خلال موسم الأمطار وفى المناطق التى يتم فيها بناء مساكن بصورة غير رسمية وتكون غير مستقرة والمناطق التى تشيد فيها طرق ضيقة على سفوح جبال "أنديز"، كما أنه من المتوقع زيادة عدد ضحايا الانهيار الأرضى فى ظل استمرار عمليات الإنقاذ.

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وقالت الوكالة الوطنية لإدارة المخاطر إنّ الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية روساس في ولاية كاوكا أدّى لطمر ثمانية منازل، مشيرة إلى أنّ فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين الذين يرجّح أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض.

من جهته، قال المسؤول في مديرية الإطفاء، خوان كارلوس غانان، إنّ فرق الإنقاذ ترجّح أن يكون المفقودون قضوا على الأرجح تحت أنقاض منازلهم.

وأدّت الكارثة أيضًا إلى سقوط 3 جرحى نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

 

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