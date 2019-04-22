الان تتابع انفجار جديد قرب إحدى الكنائس في العاصمة السريلانكية كولومبو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كولومبو - الخليج 365:
وقع انفجار جديد، اليوم، قرب إحدى الكنائس التي جرى استهدفها بالأمس، وسط العاصمة السريلانكية كولومبو، حيث انفجرت قنبلة تم العثور عليها، بجوار الكنيسة، أثناء محاولة الشرطة تفكيكها.
وكان 8 تفجيرات متتالية وقعت صباح أمس قرب كنائس وفنادق بالعاصمة السريلانكية، سقط خلالها ما يقارب 290 قتيلا، وأصيب المئات.
وفرضت الحكومة السريلانكية حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد أن عثرت الشرطة صباح اليوم على 87 جهاز تفجير في محطة الحافلات الرئسية بالعاصمة، وكذلك إغلاق محيط كنيسة جرى استهدفها بالأمس، بعد العثور على طرد مشبوه.
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