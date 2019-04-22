الشرطة الجزائرية توقف رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وتستدعي أويحيى للتحقيق

جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365:

سلمت الشرطة الجزائرية، اليوم، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، استدعاء جديدا، للمثول أمام المحكمة.

كما أعلنت مصادر أن الشرطة أوقفت عددا من رجال الأعمال المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهم أسعد ربراب، الذي يعد من أثرى رجال الأعمال في الجزائر، و الإخوة كونيناف وهم رجال أعمال مقربون من بوتفليقة.

ومن ناحية أخرى، تغيب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه للتحضير للانتخابات المقبلة، وأناب الأمين العام للرئاسة للحضور.