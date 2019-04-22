الان تتابع العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي بالعاصمة السريلانكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كولومبو - الخليج 365:

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم، العثور على على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي بالعاصمة كولومبو، كما أغلقت محيط إحدى الكنائس التي تعرضت للتفجير بعد العثور على طرد مشبوه.

وفرضت حكومة سريلانكا، حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارا من اليوم.

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وفي وقت سابق اليوم، ألقت السلطات الأمنية في كولومبو، القبض على 24 شخصا على الأقل، لصلتهم بسلسلة من التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 290 شخصا على الأقل.

وتعتقد الحكومة السريلانكية أن جماعة إسلامية محلية هي “جماعة التوحيد الوطنية” تقف وراء اعتداءات أحد الفصح الدامية التي أوقعت قرابة 300 شخصا، وفق المتحدث الحكومي راجيثا سياراتني.

وأفاد سياراتني أن التفجيرات تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية، فيما طلب الرئيس السريلانكي مساعدة خارجية لتعقب الجهات الدولية التي لها علاقة بالهجمات.