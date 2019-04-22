الان تتابع زلزال عنيف يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 ساعات - 12:36 م, 22 أبريل 2019 م التعليقات: 0 بقوة 603 درجات مانيلا - الخليج 365: ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات الفلبين، اليوم، حيث اهتزت مباني العاصمة، كما ذكر المعهد الأميركي للجيولوجيا.

ووقع الزلزال عند الساعة 17,11 (09,11 ت غ) على عمق أربعين كيلومترا. وقد أدى إلى إخلاء مبان.

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