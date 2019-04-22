شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سريلانكا: إعلان «الطوارئ» اعتبارا من منتصف ليل اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كولومبو)

أفاد مكتب رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا بأنه سيعلن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف الليل اليوم (الاثنين) بعد التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة وأسفرت عن سقوط 290 قتيلا وأكثر من 500 مصاب.

وأضافت وحدة إعلامية تابعة للرئاسة في بيان «قررت الحكومة تفعيل الفقرات المتعلقة بدرء الإرهاب في قانون الطوارئ وإعلانها بحلول منتصف الليل».

وذكرت أن الإجراء سيقتصر على مكافحة الإرهاب ولن يعرقل حرية التعبير.