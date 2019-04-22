الاتحاد الأوروبي يشيد بـ"تمسك" أوكرانيا بالديموقراطية بعد انتخاب زيلينسكي

اسماء السيد - بروكسل: هنأ كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الاثنين الممثل الهزلي فولوديمير زيلينسكي بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية معتبرين أن الاقتراع يثبت التزام الدولة التي تشهد حربا عند أبواب أوروبا، بالقيم الديموقراطية.

واشاد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر في رسالة مشتركة إلى زيلينسكي بــ"التمسك القوي بالديموقراطية ودولة القانون الذي أظهره الشعب الأوكراني خلال العملية الانتخابية".

وتابعت الرسالة "إنه نجاح كبير في أجواء سياسية واقتصادية وأمنية معقدة، على خلفية تحديات مستمرة لوحدة وسلامة أراضي أوكرانيا".

وعقب قيام سلطة مؤيدة للغرب في أوكرانيا عام 2014، قامت موسكو بضم شبه جزيرة القرم واندلعت حرب في شرق البلاد مع انفصاليين موالين لروسيا، أوقعت حوالى 13 ألف قتيل خلال خمس سنوات.

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وأدت هذه الأزمة إلى تأجيج التوتر الكبير القائم حاليا بين روسيا والغرب وسط تبادل العقوبات بين الطرفين.

وقال توسك ويونكر إن بإمكان زيلينسكي "الاعتماد أيضا على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر والثابت لسياسة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".

كما أكدا دعم الاتحاد الأوروبي للرئيس الجديد "في إصلاحاته" ولا سيما في قطاع الطاقة وفي مكافحة الفساد.