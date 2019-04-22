انفجار جديد في العاصمة السريلانكية

اسماء السيد - كولومبو: وقع انفجار جديد، الاثنين، قرب أحد الكنائس في العاصمة السريلانكية كولومبو، غداة سلسلة تفجيرات استهدفت فنادق وكنائس وأسفرت عن سقوط حوالى 300 قتيل، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال شهود عيان لرويترز إن الانفجار حصل على ما يبدو بينما كانت الشرطة السريلانكية تحاول إبطال مفعول عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة مركونة بالقرب من إحدى الكنائس وسط كولومبو.

وأعلنت الشرطة السريلانكية الإثنين أنها عثرت على 87 صاعق قنابل في محطة للحافلات في العاصمة كولومبو.

وقالت الشرطة في بيان إنها عثرت على الصواعق في محطة "باستيان ماهاواتا برايفت"، بينها 12 على الأرض و75 في سلة للمهملات قريبة من المكان. وتابع البيان أنه "لم يتم القبض على أي مشتبه بهم وتواصل الشرطة التحقيق".

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ويقع هذا الحي في منتصف الطريق بين الفنادق الفاخرة المواجهة للشاطئ وكنيسة القديس انطونيوس، ومواقع الهجمات في أحد الفصح في كولومبو.

وأعلنت السلطات فرض حال الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، وفقا لمكتب الرئاسة.

ووقعت اعتداءات الأحد خلال ساعات استهدفت كنائس وفنادق فخمة. وقامت السلطات بتوقيف 23 شخصا.

وحملت السلطات مسؤولية الاعتداءات لتنظيم إسلامي محلي هو "جماعة التوحيد الوطنية" التي لم تعلن حتى الآن وقوفها وراء الاعتداءات.