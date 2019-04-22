شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون مجلس النواب يلقى غدا كلمة مصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه غدا الثلاثاء المستشار عمر مروان - وزير شئون مجلس النواب إلى شرم الشيخ ليرأس وفد مصر أمام الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 ابريل إلى 14 مايو 2019.
ومن المقرر أن يلقى الوزير كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية باعتبارها الدولة المضيفة للدورة، تتناول الترحيب برئيسة ومفوضى اللجنة والوفود الحاضرة، وتستعرض التحديات التى تواجه إفريقيا فى مجال حقوق الإنسان، وما حققته مصر من مكتسبات فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل التعليم والصحة والإسكان، ودعم بعض الفئات من المجتمع كالمرأة وذوى الإعاقة والشباب.
ومن المتوقع مناقشة التقرير المقدم من مصر عن حالة حقوق الإنسان فى إحدى الجلسات التالية لجلسة الافتتاح، وكان قد تم تقديمه فى عام 2018 إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
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