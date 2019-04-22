شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فتيات يتطوعن لمساعدة المواطنين فى التعرف على لجانهم بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المرأة المصرية على الحضور وبقوة فى مشهد الاستفتاء للتعديلات الدستورية، فلم تكتفى بالمشاركة والتصويت بالاستحقاق الدستورى، بل حرص عدد من الفتيات المتطوعين علي مساعدة المواطنين للتعرف على لجانهم للإدلاء بأصواتهم بالاستحقاق الدستوري، ومساعدة كبار السن على الصعود للجانهم والمشاركة.

وعلى نغمات الأغانى الوطنية، قامت مجموعة من الفتيات بتوزيع الأعلام علي المواطنين في الشوارع لتشجيعهم علي النزول للجان الاقتراع وحثهم على المشاركة بالاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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