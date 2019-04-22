شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماريان عازر تدلى بصوتها فى الاستفتاء مرتدية علم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت النائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014.

وفى مشهد لافت، حرصت النائبة ماريان عازر على ارتداء "جاكت" يحمل ألوان علم مصر، "الأحمر، الأبيض، الأسود" معربة عن سعادتها فى المشاركة الفاعلة للمواطنين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لاسيما وكونه واجب وطنى على كل مصري.

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وقالت البرلمانية، إنها لم تتمكن من التواجد أثناء التصويت النهائى فى الجلسة العامة على التعديلات الدستورية، نظرًا لتواجده فى الهند فى ذلك الوقت، لحضور حفل تكريمها، لاسيما بعد اختيار المنتدى الاقتصادى الدولى السنوى للمرأة 2019 لها كـ"امرأة العقد" فى الأكاديميا بالهند، نظرا لمشوارها الأكاديمى العلمى الحافل، وذلك فى فعاليات الدورة العالمية الخامسة والعشرين للمنتدى الاقتصادى الدولى السنوى للمرأة 2019، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل 2019 بنيو دلهى بالهند، مشيرة إلى أنها تدلى اليوم بصوتها فى الاستفتاء وكلها فخر.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.