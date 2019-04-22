شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كثيف للمواطنين على مقر مدرسة السيدة عائشة الثانوية بروض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بروض الفرج، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط تواجد أمنى مشدد من قبل قوات الجيش والشرطة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.