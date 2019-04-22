الارشيف / اخبار العالم

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين البورصات العرب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين البورصات العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس وأعضاء اتحاد البورصات العربية، بحضور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وناندينى سوكومار الرئيسة التنفيذية لاتحاد البورصات العالمية، وحضر اللقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية (7)

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي فى إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على الالتقاء برؤساء البورصات العربية خلال تواجدهم بالقاهرة لحضور اجتماعات "المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية"، وذلك من أجل التأكيد على دعم مصر لجهود التعاون والتكامل بين البورصات العربية، بما يسهم فى تعزيز جهود التنمية فى المنطقة العربية.

خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين البورصات العربية، لاسيما فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه البورصات وأسواق المال فى الاقتصاد العالمى.

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية (1)

ورحب رئيس الوزراء بانتقال رئاسة الاتحاد إلى مصر خلال الاجتماعات الجارية، موجهاً الشكر لرئيس اتحاد بورصات أبو ظبى على الجهود التى بذلها خلال فترة رئاسته للاتحاد.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس وأعضاء اتحاد البورصات العربية وجّهوا الشكر للحكومة المصرية على استضافتها اجتماعات المؤتمر العاشر للاتحاد، معربين عن ثقتهم فى أن رئاسة مصر سوف تشهد مزيداً من التعاون والتنسيق بين البورصات وأسواق المال العربية، لا سيما فيما يخص أهمية العمل على وضع نظام تداول إلكتروني بين البورصات العربية، وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبورصات، وكذا آليات تسوية المنازعات.

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية (2)

وشدّد رؤساء البورصات العربية على دعمهم الكامل لمبادرات تحقيق التكامل بين أسواق المال العربية.

Advertisements

وأكد محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من الجهود من أجل دراسة إجراءات القيد بين البورصات، وتوحيد وتبسيط عمليات القيد، بما يخدم أهداف تحقيق التكامل بين البورصات العربية، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

 

 

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية (3)
 

 

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية (4)
 

 

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية (5)
 

 

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية (6)
 

 

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية (8)
 

 

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية (9)
 

 

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية (10)
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين البورصات العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا