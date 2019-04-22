شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يتصدر مشهد الاستفتاء على تعديل الدستاور بلجنة المتحف الزراعى بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المواطنين فى الاحتشاد على اللجان الفرعية بنطاق دائرة الدقى للمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

ورصد ”الخليج 365” تزايد أعداد الشباب والفتيات فى التوافد على مقر اللجنة الفرعية رقم 3 والمنعقدة فى المتحف الزراعى بالدقى فى ثالث أيام التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رافعين الإعلام المصرية.

فيما حرص عدد من المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على التقاط بعض الصور التذكارية مع رجال الشرطة المكلفين بتأمين المقر الانتخابى.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

















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