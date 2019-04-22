كتب- محمد خميس:
أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا يوجد مدّ للتصويت على التعديلات الدستورية ليوم رابع، مشيرًا إلى أن عملية التصويت في اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء ستسير بانتظام حتى الساعة التاسعة مساءً.
وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه يتم التأكيد مرارًا أنه تم إلغاء ساعة الراحة وستظل اللجان مفتوحة أمام المواطنين من الساعة الثالثة للساعة الرابعة، دون إغلاق، موجهًا رسالة إلى السادة القضاة في اللجان الانتخابية: "معلش احنا بنستحمل عشان خاطر بلدنا، احنا...
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للانتخابات": إلغاء ساعة الراحة وفتح اللجان حتى إدلاء آخر ناخب بصوته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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