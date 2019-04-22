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اوكرانية مضطربة نفسيا حطمت مزارا للسيدة العذراء في اميون

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افادت معلومات صحافية بأن "السيدة (س .ب) اوكرانية الجنسية اقدمت على تحطيم مزار للسيدة العذراء وتهميش صورتها صباح اليوم في بلدة اميون وقد تم ابلاغ ​القوى الامنية​ وهي تعمل على معالجة الموضوع ".

وقد تبين ان (س .ب) تعاني من اضطرابات نفسية وليست المرة الاولى التي ترتكب فيها مثل هذه الأعمال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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