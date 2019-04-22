اوكرانية مضطربة نفسيا حطمت مزارا للسيدة العذراء في اميون

افادت معلومات صحافية بأن "السيدة (س .ب) اوكرانية الجنسية اقدمت على تحطيم مزار للسيدة العذراء وتهميش صورتها صباح اليوم في بلدة اميون وقد تم ابلاغ ​القوى الامنية​ وهي تعمل على معالجة الموضوع ".

وقد تبين ان (س .ب) تعاني من اضطرابات نفسية وليست المرة الاولى التي ترتكب فيها مثل هذه الأعمال.