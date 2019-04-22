افادت معلومات صحافية بأن "السيدة (س .ب) اوكرانية الجنسية اقدمت على تحطيم مزار للسيدة العذراء وتهميش صورتها صباح اليوم في بلدة اميون وقد تم ابلاغ القوى الامنية وهي تعمل على معالجة الموضوع ".
وقد تبين ان (س .ب) تعاني من اضطرابات نفسية وليست المرة الاولى التي ترتكب فيها مثل هذه الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر اوكرانية مضطربة نفسيا حطمت مزارا للسيدة العذراء في اميون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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