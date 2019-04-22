عبدالله: موازنة الدولة واجب المؤسسات الدستورية فلا تحولوها إلى حقل مبارزة

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ الى ان "موازنة الدولة واجب ​المؤسسات الدستورية​ فلا تحولوها إلى حقل مبارزة وصراعات وهمية". اضاف في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي "انجزوا مهمتكم بحرفية ووطنية، أو على الدنيا السلام".

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