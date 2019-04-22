قوى الامن: توقيف سارقين في شويفات

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه "حصلت في الآونة الأخيرة عدة ​عمليات سلب​ بقوة السلاح، لاسيما ضمن ​محافظة جبل لبنان​، وكان آخرها تعرض أحد المواطنين وزوجته للسلب بقوة السلاح من قبل سائق "فان" في محلة الجية. وعلى أثر ذلك، وبعد عمليات رصد وتعقب ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ بتاريخ 17/04/2019 من توقيف المشتبه بهما في محلة ​الشويفات​، وهما اللبنانيان: ف. س. (مواليد عام 1974) ح. ج. (مواليد عام 2000)".

ولفتت الى انه "بالتحقيق معهما، اعترفا بالقيام بالعديد من ​عمليات السلب​ بواسطة مسدس حربي في عدة مناطق، كما اعترفا بتعاطي المخدرات، إضافة الى تسهيل أعمال ​الدعارة​. سلما إلى مفرزة بيت الدين القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص".