الشيخ حسن يتصل بالرئيس عون وسليمان والبطريرك الراعي معايدا

أجرى شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ اتصالًا ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ للمعايدة لمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد، وتمنّى أن "تنقضي عن ​لبنان​ غيمة الملفات الضاغطة اقتصادياً ومعيشياً، وأن تنعم البلاد بقيامة جديدة ونهوض على كل المستويات وأن تنجح الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح و​مكافحة الفساد​ ووقف الهدر".

وقد شدد الرئيس عون على "أهمية التكاتف لتحقيق الأفضل للبلاد"، مؤكدًا "أهمية الوحدة الداخلية والعيش المشترك في تثبيت استقرار البلاد وتقدمها".

كما أجرى شيخ العقل اتصالاً مماثلاً بالبطريرك الماروني ​الكاردينال بشارة الراعي​، وكان "تأكيد على التواصل المستمر بين كل الأطياف الروحية والوطنية لحماية البلاد من التحديات المحدقة بها". كما اتصل برئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان​.

هذا وجدّد شيخ العقل "شجبه الاعتداءات الآثمة التي ضربت المسيحيين في ​سيريلانكا​"، داعياً أن "تتعزز الجهود لمحاربة حقيقية للإرهاب والتطرف".