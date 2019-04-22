مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال بحزب الله: لعدم المس بحقوق الطبقتين المتوسطة والفقيرة

دعا مسؤول منطقة جبل ​لبنان​ و​الشمال​ في ​حزب الله​ الشيخ محمد عمرو إلى عدم المس بحقوق الطبقات المتوسطة والفقيرة في لبنان ، مشيرا إلى "فشل السياسات الإقتصادية التي أدت إلى تراكم الديون".

وفي كلمة له خلال احتفال في بلدة المعيصرة، لفت الشيخ عمرو إلى "ضرورة معالجة الوضع الإقتصادي في لبنان"، معتبرا أنه "من غير المنطقي إخضاع الطبقات المتوسطة والفقيرة لسلطة ​المصارف​ وأصحاب رؤوس الأموال".

وأكد الشيخ عمرو وقوف ​المقاومة​ إلى جانب العهد الذي أثبت عدم ارتهانه للخارج بقراره الحر، معتبرا أن في لبنان رئيس جمهورية حر ومستقل يعبّر عن رأيه بكل صراحة ووضوح وكرامة.