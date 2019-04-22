زار بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ مطرانية حلب وكنيسة رقاد السيدة في حي الجديدة في المدينة القديمة. واطلع يازجي على واقع الأعمال التي تتم فيهما، وعلى الأوقاف التابعة لأبرشية حلب، كما وعلى الواقع العام للمنطقة، وحض على المضي قدما في الأعمال بدعمه الأبوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يازجي زار مطرانية حلب وكنيسة رقاد السيدة في حي الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.