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افاد مراسل "النشرة" في زحلة أنه "لمناسبة عيد الفصح المجيد زار وفد من هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش وهنأه بالعيد متمنيا له ولرعيته الكريمة كل الخير والبركة".
كما زار الوفد مطرانية الموارنة في زحلة حيث قدم التهاني بالعيد للمطران جوزيف معوض الذي رحب بجميع الحاضرين شاكرا لهم المعايدة وواعدا بالاستمرار بمتابعة العمل الرعوي في كل قرى زحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وفد من الوطني الحر بزحلة زار المطران درويش لتهنئته بالفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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