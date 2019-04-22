النشرة: وفد من الوطني الحر بزحلة زار المطران درويش لتهنئته بالفصح

افاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أنه "لمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد زار وفد من هيئة قضاء زحلة في ​التيار الوطني الحر​ راعي ابرشية ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ وهنأه بالعيد متمنيا له ولرعيته الكريمة كل الخير والبركة".

كما زار الوفد مطرانية الموارنة في زحلة حيث قدم التهاني بالعيد للمطران جوزيف معوض الذي رحب بجميع الحاضرين شاكرا لهم المعايدة وواعدا بالاستمرار بمتابعة العمل الرعوي في كل قرى زحلة.