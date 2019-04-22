البابا: هجمات سريلانكا أعمال إرهابية وغير إنسانية لا يمكن تبريرها

ندد البابا فرنسيس بالهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا وأودت بحياة نحو 300 شخص، ودعا إلى إدانة عالمية لما وصفها بأنها أعمال إرهابية وأعمال غير إنسانية لا يمكن تبريرها.
وقال البابا لعشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس، الاثنين، إنه "يشعر بالمسيحيين في سريلانكا ويدعو لكل القتلى والجرحى".
وقبل أن يرأس الحاضرين في صلاة من أجل الضحايا، ناشد البابا الجميع ألا يترددوا في تقديم كل مساعدة ضرورية لهذه الأمة الغالية، متمنياً أن يدين الجميع هذه الأعمال الإرهابية، وغير الإنسانية التي لا يمكن تبريرها.
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