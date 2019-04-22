سيناتور أميركي هدد بفرض عقوبات على ترکیا بحال شراء أنظمة "إس-400" الروسية

أعلن السيناتور الديمقراطي الأميركي، بوب مينيندس، أن "​واشنطن​ لن تقوم بتوريد مقاتلات "F-35" ل​تركيا​، إذا قامت الأخيرة بشراء أنظمة "إس-400" الروسية، مهددا بفرض عقوبات على ​أنقرة​"، مشيراً إلى أنه "إذا أصر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ على شراء أنظمة "إس-400" الروسية المضادة للصواريخ ونصبها، فسنفرض عقوبات على تركيا على أساس القانون الذي قدمته إلى ​الكونغرس​ ولا يدور الحديث عن احتمال فرض العقوبات، بل ستكون ملزمة. ونحن لا نريد ذلك، واقترحنا صيغا أخرى لتركيا. وإن نظام "إس-400" ليس متوافقا مع بنية "​الناتو​".

ولفت إلى أنه "لن تكون مقاتلات "F-35" إلى جانب أنظمة "إس-400" أبدا، لن يحدث ذلك أبدا وهذا هو موقف الحزبين في الكونغرس ولقد اتفقنا على ذلك مؤخرا مع رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الدولية و رئيس لجنة الخدمة العسكرية وغيرهما وأعلن أعضاء حكومة ترامب الشيء نفسه"، مشيراً إلى أنه "يتعين على أنقرة أن تختار مع من تريد أن تكون"، مضيفا: "على تركيا أن تقوم باختيار، البقاء حليفا هاما في "الناتو" ومواصلة التركيز على الغرب، أو الابتعاد عنه".