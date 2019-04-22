سيناتور أميركي هدد بفرض عقوبات على ترکیا بحال شراء أنظمة "إس-400" الروسية

أعلن السيناتور الديمقراطي الأميركي، بوب مينيندس، أن "واشنطن لن تقوم بتوريد مقاتلات "F-35" لتركيا، إذا قامت الأخيرة بشراء أنظمة "إس-400" الروسية، مهددا بفرض عقوبات على أنقرة"، مشيراً إلى أنه "إذا أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شراء أنظمة "إس-400" الروسية المضادة للصواريخ ونصبها، فسنفرض عقوبات على تركيا على أساس القانون الذي قدمته إلى الكونغرس ولا يدور الحديث عن احتمال فرض العقوبات، بل ستكون ملزمة. ونحن لا نريد ذلك، واقترحنا صيغا أخرى لتركيا. وإن نظام "إس-400" ليس متوافقا مع بنية "الناتو".
ولفت إلى أنه "لن تكون مقاتلات "F-35" إلى جانب أنظمة "إس-400" أبدا، لن يحدث ذلك أبدا وهذا هو موقف الحزبين في الكونغرس ولقد اتفقنا على ذلك مؤخرا مع رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الدولية و رئيس لجنة الخدمة العسكرية وغيرهما وأعلن أعضاء حكومة ترامب الشيء نفسه"، مشيراً إلى أنه "يتعين على أنقرة أن تختار مع من تريد أن تكون"، مضيفا: "على تركيا أن تقوم باختيار، البقاء حليفا هاما في "الناتو" ومواصلة التركيز على الغرب، أو الابتعاد عنه".
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