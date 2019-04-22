الحكومة السريلانكية: 39 أجنبيا من بين قتلى تفجيرات الأحد الإرهابية

أعلنت ​الحكومة​ السريلانكية أن "39 أجنبيا من بين قتلى تفجيرات الأحد الإرهابية".

يذكر أن 8 انفجارات استهدفت يوم أمس ثلاث كنائس وعدة فنادق في ​كولومبو​ عاصمة ​سريلانكا​ ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، مما أدى الى سقوط 290 قتيلا و500 جريح، فيما فرضت السلطات حظرا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري.

جددت فرضح ​حظر التجول​ من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا.

كما حجبت مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد لمدة يومين.